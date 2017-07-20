В СМИ появились данные о том, что вместе с машиной Tesla Илон Маск отправил на Марс секретную посылку для инопланетян. В ней, по информации, находится диск с циклом книг Азейка Азимова.

Как сообщается, Илон Маск решил поделиться с пришельцами творениями писателя-футуролога Азейка Азимова. Вместе с машиной Tesla, за руль которой «усадили» манекена, на Марс отправился еще и диск, где записан фантастический цикл писателя «Фонд».

По данным, диск сможет быть пригодным для считывания информации 14 миллиардов лет. В SpaseX намерены продолжить высылать грузы, которые помогут наладить контакт между человечеством и пришельцами. Сам Илон Маск, как утверждают в СМИ, считает, что человечество должно сделать «первый шаг» для общения с пришельцами и начать предпринимать попытки для коммуникации первыми.

Однако, уфологи всего мира бьют тревогу и требуют прекратить все попытки общения с инопланетными цивилизациями. Многим кажется, что пришельцы настроены к Земле и ее жителям весьма агрессивно. А предоставление инопланетянам информации и людях, лишь поможет им атаковать землян с большей мощностью.