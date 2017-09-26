Ученые: молоко и говядина вызывают артрит

Ученые сообщили о новых фактах о молоке, которое, как оказалось, несет для человека не только пользу. С особым вниманием к употреблению молока, а также говядины, стоит отнестись людям с болезнями суставов.

Как оказалось, молоко, которое считают крайне полезным продуктом, может нести вред. Действительно, употребление молоко положительно сказывается на костях и зубах, на микрофлоре. Однако, людям с больными суставами от употребления данного напитка стоит воздержаться. Регулярное употребление молока в чистом виде может стать причиной того, что у людей с болезнями суставов к списку недугов добавится еще и ревматоидный артрит. Молоко, как оказалось, может вымывать кальций путем того, что организм затрачивает слишком много полезных веществ на его переработку и усвоение.

Люди с больными суставами, употребляя молоко, лишь усиливают болевые ощущения от болезней и усугубляют свою ситуацию. Ученые настоятельно рекомендуют исключить данный продукт из рациона или же, хотя бы, свести его количество к минимуму. Такие же последствия для суставов может оказывать и говядина. В мясе содержится масса бактерий, которые присутствуют и в молоке.