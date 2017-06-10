Ученые: пришельцы устроят кибератаку и могут взорвать Солнце

Ученые-астрофизики Майкл Хиппке и Джон Лэрнед уверенны, что внеземные цивилизации могут устроить кибератаку на жителей Земли. Такое предположение опубликовали в NBC News, ссылаясь на статьи астрофизиков, издание рассказало о космических хакерах.

По мнению ученых, цивилизация инопланетян, расположенная на расстоянии 40 световых лет от Земли, может совершить масштабную кибератаку. Вполне возможно, утверждают астрофизики, что внеземные существа могут устроить атаку и угрожать земляном взрывом Солнца, если их условия не будут выполнены.

Как утверждают ученые, требования пришельцев будут невыполнимыми, а последствия от их кибератаки сильно повлияют на жизнь землян. Современная техника сможет распознать код атаки, но вот для расшифровки и снижения риска от пришельцев понадобиться затратить все ресурсы и усилия землян.

Однако, предположили ученые, если пришельцы находятся на расстоянии не 40, а 80 световых лет, жизнь Земли в безопасности. На таком расстоянии инопланетные цивилизации не смогут распознать уровень развития технологий землян, что исключает все возможные атаки.