В Египте нашли уникальный некрополь с сокровищами и артефактами

В Египте археологи нашли уникальный некрополь с 9 гробницами и около 40 саркофагами, среди находок были мумии, украшения и бытовые предметы древних египтян. Новое открытие было сделано в районе Туна эль-Джабаль, что располагается к югу от Каира.

По словам ученых, им удалось найти некрополь, которому, приблизительно, около 2 500 лет. В гробницах были найдены саркофаги с мумиями древних жрецов. Все мумии, отмечают археологи, в хорошем состоянии и сохранились практически идеально. В 9 гробницах было найдено около 40 саркофагов из камня и дерева. В них были помещены 17 мумий.

Помимо мумий и саркофагов, которые отличаются друг-от-друга формами и размерами, в некрополе были найдены и другие предметы, которые египтяне традиционно захороняли вместе с умершими. Среди находок особенно отметили посуду, различные украшения и статуэтки. Были найдены изделия из керамики и драгоценных металлов.

Все артефакты помогут ученым открыть абсолютно новые особенности жизни Древнего Египта. Археологи намерены продолжать исследования на местности и уверенны, что этот некрополь станет первым открытием на данной территории. Весь проект продлится порядка 5 лет, в случае новых открытий раскопки будут продолжаться.