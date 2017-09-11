Опубликован ТОП-10 лучших технологий 2018 года

Журнал Technology Review опубликовал ежегодный рейтинг самых прорывных и лучших технологий 2018 года. В него попали новинки, еще не поставленные «на поток», но имеющие все шансы стать важным шагом в развитии технологий. В список попали ИИ, «умный город», металлическая 3D-печать и многое другое.

По словам специалистов, составивших данный ТОП-10, в рейтинг были внесены технологии, которые уже стали общедоступными, также в список попали разработки, которые только планируют выпускать «на поток». Первое место в рейтинге лучших технологических разработок получила металлическая 3D-печать. Ее уже начали применять и создали титановые ребра, корабельные винты и панели фюзеляжа.

На втором месте расположилась разработка ученых, которым удалось создать искусственный эмбрион. При помощи новых технологий в пробирке появился эмбрион мыши, созданный из стволовых клеток.

Замыкает «тройку» лучших изобретений разработка от Google Sidewalk Labs. Ученые намереваются построить в Торонто «умный город», который пока что будет располагаться на одном квартале и обойдется в более чем 2 миллиарда долларов.

Четвертое место отдали искусственному интеллекту. Многие корпорации уже начали готовить специалистов данного направления и планируют активно развивать технологию. На пятом месте оказались соревнования нейронных сетей. Две сети при помощи игры развивают и обучают друг друга, совершенствуясь в знаниях и работе.

Шестое место получили наушники Pixel Buds от Google, которые переводят 40 языков в автоматическом режиме. Для запуска переводчика пользователю достаточно привести его в действие нажатием на кнопку. На седьмой строчке расположилась технология, создающая газовые электростанции, где эмиссия равна нулю. Развитие электрокаров влечет за собой новые разработки, успешно применяемые на практике. Восьмое место получила криптовалюта Zcash, ее использование отвечает всем требованиям приватности в Сети и полостью может быть анонимным.

Девятую строчку заняла новая методика генетического предсказания. С ее помощью болезни и патологии ребенка можно выявить и предотвратить еще до рождения. И, наконец, замыкает 10-ку лучших технологий методика создания и работы квантовых компьютеров. Такие устройства имеют все шансы заново открыть науку химию и даже разработать абсолютно новые вещества.