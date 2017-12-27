Учёные: Пресную воду планеты может спасти глобальное потепление

Американские учёные исследовали взаимосвязь между солёностью поверхностных вод и глобальным потеплением. Человечество может лишиться пресной воды в ближайшие десятилетия.

Доктор геологических наук Кристина Гачес в ходе исследования пришла к выводу, что повышение солёности рек и озёр в городах происходит по причине повсеместного использования дорожной соли. Например, в США по дорогам распространяется больше чем 10 миллионов тонн химикатов в год. Значительная часть из них уходит в почву и проникает во внутренние воды. Это приводит к повышенному содержанию соли в пресных водоёмах и засолению почв, что делает их непригодными для сельского хозяйства. Спасением от этого, по мнению учёных, может стать глобальное потепление.

Если ежегодно количество выпавшего снега будет снижаться, уменьшится и число необходимых для дорог и трасс химикатов. Снижение применения дорожной соли из-за потепления климата приведёт к восстановлению солевого баланса в пресных водоёмах. Но это произойдёт не скоро. По мнению экспертов значительное потепление ждёт Землю в период между 2040 и 2099 годами. В настоящее время проблема спасения пресной воды и почв остаётся очень острой. Необходимо решать её, не дожидаясь глобального потепления.