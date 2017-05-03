Ученые назвали пять лекарств, приводящих к инсультам и сердечным приступам

Лекарства с напроксеном, целекоксибом, мефенамовой кислотой, ибупрофеном и диклофенакам приводят к инсультам и сердечным приступам. Выводы были сделаны учеными из Тайваня, которые провели исследование, охватившее 56 000 человек, страдающих от повышенного давления.

Как оказалось, пять лекарств, принимаемых по всему миру в качестве обезболивающих средств, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Такой вывод ученые из Тайваня сделали после того, как проанализировали данные о 56 000 человек, страдающих от повышенного давления.

Было установлено, что среди 330 человек, которые принимали ибупрофен, в течении месяца у 1 пациента случался сердечный приступ. Среди тех, кто принимал диклофенак, инсульт случался у 1 из 245 человек.

Схожие показатели ученые отметили и у тех, кто принимал напроксен, в таких случаях инсульт или сердечный приступ случался у 1 человека из 214 пациентов. Препаратом с более высокой степенью опасности для здоровья был назван целекоксиб, применение данного средства приводило к инсультам у 1 больного из 105 человек. Мефенамовая кислота приводила к инсультам у одного человека среди 394 пациентов.