Ученые: после смерти в теле человека продолжается жизнь

Португальские ученые доказали, что даже после биологической гибели в теле человека продолжаются жизненные процессы. Статья об этом появилась на ресурсе Nature Communications.

Сотрудники Университета Порто под руководством Педро Феррейра организовали уникальное исследование с целью изучить биологическую активность частиц мертвых людей. Они использовали 7 тысяч образцов из тканей органов, которые были собраны у 540 покойников

Оказалось, что даже после остановки кровообращения и работы головного мозга, в течение 7 часов наблюдается синтез белков и генов. Некоторые из них повышают свою активность, другие - резко снижают. По словам ученых, это зависит от индивидуальных характеристик клеток, которые стремятся обеспечить своё выживание. Они обладают различной скоростью регенерации, жизненным сроком и устойчивостью к экстремальной обстановке. Согнало наблюдениям, дольше всего выживают стволовые клетки. Они могут самовосстанавливаться и пытаться выполнять свои функции до 48 часов.

Итак, португальцам удалось расширить представления человечества о биологической смерти. Новые данные смогут, в первую очередь, задействовать в сфере криминалистики. Ориентируясь на клеточную функциональность, эксперты смогут точнее установить время ухода из жизни.