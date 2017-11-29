Цивилизация майя могла развалиться из-за крупных социальных проблем

Ученые предполагают, что цивилизация майя могла страдать от множества крупных социальных проблем и поэтому развалиться. Такие данные удалось получить группе исследователей из США и Гватемалы.

Археологи провели радиоуглеродный анализ возраста построек и бытовых предметов, обнаруженных в провинции Петен на территории Гватемалы. Местные руины приковали к себе внимание специалистов в 2005 году. Их удалось раскопать на глубине от 2,5 до 8 метров. Местность получила наименование Сейбал. Енго особенностью является тот факт, что майя жили здесь всю историю своего существования.

Недавняя экспедиция сотрудников Национальной Академии наук обнаружила свидетельства государственного кризиса, который ускорил исчезновение народа. По мнению экспертов, население древних людей страдало от разрушения семейных ценностей, военных конфликтов, дефицита ресурсов, падение экономической активности и многих других отрицательных явлений. Они усугублялись в процессе социальных вспышек, первая из которых зафиксирована примерно в 150-300 годах нашей эры и сопровождалась так называемыми "божественными диктатурами". Кризис привел к сокращению населения и переходом власти к внешним силам. Вторая общественная катастрофа произошла в 800-950 годах при активном развитии строительных технологий.

Мировые историки по прежнему задаются вопросом: по какой же причине развалилась достаточно успешная цивилизация майя. Стоит надеяться, что новые находки позволят раскрыть эту тайну.