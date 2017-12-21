Ученые: Эмоции способны влиять на предпочтения детей в пище

Ученые в ходе проведенного исследования смогли выяснить, как эмоции влияют на предпочтение маленьких детей в еде. Отмечается, что больше всего дети любят употреблять сладости в тот момент, когда они наиболее эмоциональны.

Для своего исследования специалисты пригласили детей в возрасте от 4 до 9 лет, которых разделили на несколько групп и показали им счастливый, печальный и нейтральный видеоролики. После просмотра малышам предложили сразу четыре вида закусок, среди которых были как сладости, так и соленые закуски.

Выяснилось, что те дети, которые посмотрели печальный видеоролик, съели шоколада больше всех. Ребята, посмотревшие счастливый мультик, также начали употреблять сладости, однако меньше тех, кто находился в грустной группе, но больше детей из нейтральной. В последней группе дети особенно не перебирали закусками, они ели то, что им предлагали.

Так, специалисты пришли к выводу, что дети больше всего способны употреблять сладости в тот момент, когда наиболее счастливы или грустны, но больше все же в периоды грусти.

Исследователи заключили, что подобное предпочтение в еде у детей во время наиболее эмоционального состояния может сохраниться и во взрослой жизни.