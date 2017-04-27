2-метровый скорпион и другие: Насекомые, населявшие нашу планету сотни миллионов лет назад

Кино и компьютерные игры часто изображают зрителям в качестве монстра гусеницу-переростка или гигантского скорпиона. Однако это не выдумка сценаристов, а вполне реальные насекомые.





Большинство этих членистоногих являются предками своих сегодняшних миниатюрных наследников. Так археологами была найдена окаменелая блоха, тело которой достигало 2-3 см, что в разы больше сегодняшних. Размах крыльев диктионевриды, жившей 300 миллионов лет назад, был больше 50 см. Рекордсменом являлся предок стрекозы – меганевра. Размах её крыльев достигал метра.





На земле и в море также было достаточно опасных насекомых. Два вида опасных скорпионов, существовавших 500 миллионов лет назад, вырастали до 70 см (для суши) и до 2 м (в воде). Самым противным и гигантским насекомым в истории человечества стала артроплевра, имевшая 60 пар ног и выраставшая до 3 метров. Гигантизм учёные связали с давлением до 12 атмосфер и 35-процентным содержанием кислорода в воздухе, которые не давали чему-то меньшему выжить.