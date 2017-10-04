В Австралии в небе заметили "инопланетный бумеранг" розового цвета

Жительница города Миранда в Австралии засняла на видео "инопланетный бумеранг". Женщина рассказала, что в небе пронесся неопознанный летающий объект ярко-розового цвета, который по своему виду напоминал бумеранг.

Как рассказала очевидица произошедшего, в тот день она поздним вечером отводила внука домой к родителям и внезапно посмотрела на небо. То, что она увидела, привлекло ее внимание настолько, что она сразу же достала телефон и запечатлела на камеру летающий объект.

По словам женщины, в небе пронесся НЛО ярко-розового цвета, оставляя за собой розовый след, как от самолета.

Так как объект пролетел довольно низко для самолета, очевидица не стала сравнивать его с воздушным лайнером, а заметила, что НЛО издали напоминает бумеранг. Как рассказала австралийка, она поинтересовалась у внука, что это могло быть, однако мальчик не нашелся, что ответить.

Все, кому женщина показывает данное видео, сначала пребывают в состоянии шока, а затем вовсе отказываются верить увиденному. Австралийка рассказала, что она всегда теперь смотрит на небо, чтобы не пропустить очередное загадочное явление.