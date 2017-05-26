Ученые: После столкновения солнечного ветрового потока магнитное поле Земли звенело, как колокол

Ученые рассказали, что во время каждого столкновения солнечного потока ветра, происходит существенное изменение магнитного поля Земли. Когда это произошло в последний раз, магнитное поле планеты начало звенеть, словно колокол.

Как рассказали специалисты, 22 февраля произошло последнее столкновение ветрового потока, тогда же магнитное поле планеты превратилось в гармоническую волну со 100-секундным периодом, тогда произошел резонанс с потоком из светила. По словам специалистов, данная аномалия сопровождалась некоторыми звонами, напоминающими бой колокола, и длилось это около часа.

Как рассказали ученые, именно эти волны, которые они прозвали Рс-волнами, оказывают влияние на магнитное земное поле, заставляя его меняться. Как оказалось, этот момент способен повлиять на то, когда появится северного сияния. Стоит отметить, что ранее после подобного явления магнитное поле Земли повредилось.