Телепатия в реальности: Специалисты задействовали электроэнцефалограф для чтения мыслей

Специалисты из Университета Торонто в Скарборо в Канаде при помощи электроэнцефалографа смогли сделать телепатию реальной. Они смогли прочесть мысли и даже получить картинку того, что обработал мозг человека, как сообщает VladTime.

Эксперты протестировали, как меняется активность мозга, когда запоминается и «фиксируется» конкретное изображение. На головы нескольких добровольных участников эксперимента закрепили «шапки» электроэнцефалографов и начали демонстрировать мигающие картинки лиц. Когда мозгу удалось преобразить и зафиксировать показанное, эксперты занялись её считыванием. Итоговый образ, обработанный в голове, получился тем, о чём думал человек. То есть, специалистам удалось прочесть мысли.

Эксперты отмечают, что теоретически в будущем так смогут общаться люди, которые испытывают затруднения в общении. Кроме того, такая методика станет полезна в суде, поскольку эксперты смогут посмотреть на происходящее так, как человек это действительно видел. Однако также специалисты отмечают, что исследования будут продолжаться, поскольку нужно учесть многие факторы.