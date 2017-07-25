Ученые предполагают значительные залежи воды на Луне

После недавних исследований ученые предположили наличие на Луне значительных залежах воды, о которых было неизвестно раньше. Об этом рассказал Майкл Постон, сотрудник Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, США.

Ранее эксперты разработали теорию, согласно которой большая часть водных ресурсов спутника скопилось у полюсов. При этом сила исходящего от них сигнала изменяется в течение лунного дня. Некоторые теоретики выдвигали версию о том, что отдельные молекулы могут перемещаться по поверхности до ближайшего холодного кратера в полярных широтах.

Однако свежий анализ делает вероятным теорию о более широком распространении воды, которая при этом остаётся неподвижной. Американские специалисты отмечают, что этим веществом может быть гидроксил - ОН, который является более реактивным, по сравнению с Н2О. Химическое соединение редко находится в бездействующем состоянии - ему свойственно взаимодействовать с другими молекулами.

По словам Майкла Постона, исследователям предстоит изучить количество лунных воды или гидроксила. Эта работа позволит лучше узнать процесс образования полезного ресурса на объектах Солнечной системы с похожими условиями. Существует вероятность, что к этому явлению причастны вулканические процессы внутри самой Луны или же воздействие на минералы солнечных ветров.