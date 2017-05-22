Учёные: Определены критерии для диагностики меланомы «на месте»

Специалисты из Университета Аристотеля в Салониках, Греция, определили дермоскопические критерии для диагностики меланомы «на месте». Среди них регрессия, нетипичная сеть и нерегулярные точки либо глобулы.

Доктор философии Aimilios Lallas и его коллеги из Университета Аристотеля провели исследование, задействовав в нём 1285 больных, у которых диагностировали меланому или некоторые другие пигментные опухоли кожи. Было обнаружено, что первый вид у примерно четверти пациентов.

Рассмотрев все эти случаи, эксперты определили дермоскопические характеристики для меланомы. Наиболее мощными индикаторами для определения болезни из них являлись нерегулярные точки и глобулы, как подчёркивают специалисты. Они отмечают, что врачам необходимо обязательно учитывать эти критерии при диагностике меланомы, как сообщает «Версия.Инфо».