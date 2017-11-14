Ученые определили истинное происхождение лошади Пржевальского‍

Ученые из Дании выяснили истинное происхождение лошади Пржевальского. Этот вид оказался предками первых прирученных лошадей, которые некогда сбежали от своих хозяев.

После длительных исследований генов ДНК лошадей Пжевальского, а также останков древних животных этого вида, ученым из университета Копенгагена удалось установить наиболее вероятную историю происхождения этих диких лошадей. Как утверждают специалисты, лошади Пржевальского, скорее всего, являются предками тех самых первых прирученных людьми лошадей. Однажды они сбежали от своих хозяев и одичали.

Решительную помощь в исследовании ученым предоставили гены ДНК, взятые из костей древних представителей данного вида. Выяснилось, что ДНК всех лошадей были идентичными, а из этого можно сделать вывод, что конь Пржевальского некогда прирученное животное, которое попросту со временем сбежало от хозяев.

Стоит отметить, лошадь Пржевальского получила свое название в честь путешественника и естествоиспытателя Николая Пржевальского, который привез в Зоологический музей Санкт-Петербурга шкуру и череп лошади в конце XIX века.