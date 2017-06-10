Ученые: более 7000 пришельцев живет на Земле

Уфологи сообщили, что, по их мнению, сейчас на Земле находится более 7000 инопланетян. Внеземные существа прибыли на планету с экзопланет. Данные этого исследования были опубликованы в журнале Astronomy.

Летом 2017 года ученым удалось обнаружить около 3700 экзопланет. По их мнению, большинство пришельцев прилетело на Землю именно с них. Причем за последние 50 лет на нашу планету поселилось более тысячи инопланетян с орбиты Kepler-1625.

Ученые полагают, что пришельцы антропоморфны, но имеют отличительные особенности, среди которых выделяются форма черепа и брюшной полости. Исследователи не теряют надежд доказать существование внеземных форм жизни, а также, что homo sapiens не единственные представители разумных существ. По предположениям, инопланетяне предпочитают выбирать для своей жизни на Земле более развитые страны: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Япония. Но для некоторых из них условия жизни на Земле, такие как климат, не самые подходящие, почему часть пришельцев покидает планету после недолгого пребывания.

Первыми же случаями посещения Земли инопланетянами уфологии считаю Древний Египет и их участие в строительстве пирамид.