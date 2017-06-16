Ученые: Фруктовые чаи и вода с лимоном повреждают зубную эмаль

Ученые во время одного из исследований смогли установить, что фруктовые соки и чаи с лимоном способны повредить зубную эмаль. Для этого они проанализировали диеты около 300 человек, страдающих от страшной формы заболевания зубов.

Так, специалисты из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что те люди, у которых наблюдались проблемы с зубами, довольно часто употребляли в пищу чай с лимоном, фруктовые соки, диетические напитки и жидкости с большим содержанием сахара. Углубившись в корень проблемы, специалисты смогли узнать, что подобные напитки увеличивают риск повреждения эмали зубов из-за кислоты, содержащейся в них.

В зоне риска оказались те участники эксперимента, которые дважды в день между приемами пищи пили воду с кусочком лимона.

Как рассказали ученые, обезопасить себя от повреждения зубной эмали довольно просто. Для этого достаточно не пить воду с лимоном вечером, если в обед человек съел яблоко. Если же вечером человек выпивает бокал вина, то утром ему следует отказаться от чашки фруктового чая за завтраком.