Ученые: среди землян обитают 7 тысяч пришельцев

Ученые, исследующие паранормальные явления, предупреждают, что на Земле уже обитает около 7 тысяч пришельцев. Однако надолго гости с других планет у нас не задерживаются и возвращаются на свою родину.

Если доверять последним выводам уфологов, то можно окончательно убедиться, что сосед напротив с некоторыми странностями определенно инопланетянин. Именно так остается трактовать заключения ученых, судя по которым на данный момент среди землян обитает 7 тысяч пришельцев.

Таким образом, в прошлом году специалисты открыли более 3 тысяч экзопланет, на которых, по некоторым данным, могут обитать разумные существа. Посредством НЛО они перемещаются на Землю для своих исследований, однако привычный нам климат для инопланетян настолько невыносим, что они здесь надолго не задерживаются.

Следовательно, среди пришельцев, населяющих Землю, происходит такая себе "текучка кадров", однако уфологи все равно предполагают, что на планете сейчас обитает несколько тысяч инопланетных существ. В основном, они проживают на территории развитых государств, таких как США, Китай, Япония, Германия или Великобритания.

Остается только догадываться, что может следовать из этого вывода ученых и как будут вести себя дальше эти 7 тысяч инопланетян.