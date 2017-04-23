Ученые: азиатские слоны обладают достаточно сложным характером

Ученые смогли доказать, что слоны из Мьянмы обладают достаточно сложным характером. Отдельные индивиды могут в той или иной мере обладать коммуникабельностью, внимательностью и даже агрессией.

Как оказалось, не только человек как живое существо обладает сложной структурой психики, однако и другие виды млекопитающие могут похвастаться огромным внутренним миром. Таким образом, ученые из Университета Эдинбурга и Университета Турку посредством совместных исследований смогли установить, что азиатские слоны в полной мере могут обладать определенными личностными характеристиками.

Среди основных черт ученые выделяют коммуникабельность, внимательность и агрессию. Коммуникабельность как желание к общению может проявляться в стремлении жить в социуме стаи, когда агрессивность является противоположной чертой. Внимательность же играет роль во время обыденной жизни в окружающей среде.

Ученые отметили, что все слоны, как мужского, так и женского пола могут в равной степени обладать этими качествами.