Уфологи заметили пролетающее НЛО‍ мимо спутника NASA Streetcap1

Уфологи смогли зафиксировать неизвестный объект, пролетающий мимо спутника NASA Streetcap1, целью которого является наблюдение за солнечной активностью. Специалисты предположили, что они могли стать свидетелями НЛО.

Наблюдение за НЛО отныне ведется не только с поверхности Земли, но и за ее пределами. Так, сегодня в Сети появилось видео, на котором можно заметить странный объект, пролетающий мимо спутника NASA Streetcap1. Космическое тело напоминает диск, а уфологи, видно, приписывают всему, что имеет подобную форму, качества НЛО.

Впрочем, после публикации видео пользователи разделились в своем мнении. Некоторые действительно верил в факт существования инопланетной жизни, другие же отрицали подобное, утверждая, что этот объект, скорее, напоминает астероид, которые могут иметь любую форму и зачастую пролетают мимо Земли.