Ученые: Черные дыры способны стирать прошлое

Американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что черные дыры обладают способностью стирать прошлое. Свое исследование они совершили на основе теории относительности.

Как считают ученые, память любого человека будет стерта в том случае, если он попадет в самый центр черных дыр. Это связано с тем, что рядом с любым сверхмассивным объектом причинно-следственные связи практически распадаются. Происходит это из-за изменения и затягивания рамок самого времени в условиях с большой скоростью увеличения Вселенной.

Как рассказали специалисты, в черной дыре течение времени постепенно начинает замедляться, а потом и вовсе останавливается на одном месте. В результате, одновременно в ней существуют прошлое, настоящее и будущее. Человек, который каким-то образом окажется в центре черной дыры, сможет увидеть события, уже происходившие ранее, происходят сейчас или только произойдут, оттого его память будет уничтожена.