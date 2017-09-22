Ученые доказали, что неандертальцы стали авторами древнейших в Европе рисунков. Об этом идет речь в статье издания Science.

Группа исследователей из Великобритании и Германии во главе с Алистером Пайком провели повторный анализ возраста самых старых наскальных изображений в трех пещерах Испании и пришли к выводу, что их создали порядка 65 тысяч лет назад. Ранее авторство приписывалось более развитым кроманьонцам, однако в установленный временной период регион населяли лишь неандертальцы. В рамках сопутствующего научного проекта антропологи узнали возраст крашенных гематитом ракушек с отверстиями. Согласно анализу, их изготовили ещё раньше - примерно 115-120 тысяч лет тому назад.

Обнаруженная информация заставила ученых пересмотреть свои представления об умственных способностях неандертальцев. Ведь ранее считалось, что они не умели мыслить категориями символов и отражать свою жизнь в наскальной живописи. Эти умения приписывались их более совершенным предкам. По словам Жан-Жака Ублина из германского Института эволюционной антропологии, открытие сокращает ментальный и культурный разрыв между неандертальцем и кроманьонцем, однако не стирает его полностью.