Уфологи заметили постройки инопланетян на горизонте Луны

Уфологи заметили таинственные постройки на горизонте Луны, которые могут свидетельствовать о деятельности инопланетян. Такой видеоролик появился на канале Streetcat1 в YouTube.

Автор исследовал снимки с китайской межпланетной космической станции "Чанъэ-3". На трех фотографиях он обнаружил неизвестную черную структуру прямоугольной формы. Исследователь отмечает, что объект расположен на расстоянии примерно 365 метров от камеры аппарата.

Теоретик утверждает, что находка имеет слишком большие размеры, чтобы списать её на недостающие пиксели в изображении. В пользу материальности свидетельствует также отбрасываемая тень. По его мнению, это может быть пропускным пунктом на подлунную базу представителей инопланетной цивилизации. Форма вероятного строения слишком правильная геометрически, чтобы быть рельефным образованием.