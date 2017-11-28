Ученые: Люди стали чаще пользоваться смартфонами во время секса и на похоронах

Эксперты компании iPass в ходе проведенного исследования смогли выяснить, насколько среднестатистический человек зависим от гаджетов. Как оказалось, показатель зависимости с каждым годом только возрастает, а люди начинают пользоваться смартфоном даже во время секса и на похоронах.

Во время исследования специалисты опросили около 2 000 человек в США и Европе чтобы выяснить, сколько времени они проводят в руках со смартфоном и в каких ситуациях пользуются гаджетами. Ученым удалось выяснить, что нарушение правил социального этикета уже считается нормой, а опрошенные в очередной раз удивили специалистов, так как рассказали, что могут пользоваться смартфонами во время и после секса, а также на посещении траурных мероприятий.

Результаты проведенного опроса показали, что практически 84% респондентов пользуются смартфонами в постели, а 7% даже любят во время секса листать ленту новостей в социальных сетях. Также исследователи узнали, что около 70% опрошенных испытывают стресс во время того, как им не удается подключиться к домашнему Wi-Fi или беспроводной сети на улице или работе.