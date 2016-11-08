Диета на стадии ожирения избавит от смертельных заболеваний с сердцем

Ученые выяснили, что даже на стадии ожирения диета может избавить от смертельных заболеваний с сердцем. Даже если человек начнет худеть спустя пять лет, он снизит риск болезней сердца на 50 процентов.

Специалисты из США провели исследование, в ходе которого выяснили важный факт в отношении здоровья людей, которые страдают ожирением. Согласно данным, которые они сообщают, лишний вес – не путевка в могилу, если начать с ним бороться и даже если поздно. По статистике, те, кто страдает ожирением, в два раза чаще имеют заболевания с сердцем, так как лишний вес буквально разрушает сердце.

Тем не менее, если такой человек садится на диету и начинает худеть, то по результатам снижает риск болезней своего сердца на 50 процентов. Помимо этого, ожирение может вызывать болезни почек, гипертонию и диабет. Все эти заболевания очень опасны и несут за собой тяжелые последствия. По этой причине ученые советуют не затягивать с похудением и начинать им заниматься, даже если человек страдает ожирением уже несколько лет.