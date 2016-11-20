Ученые узнали о биомеханике тираннозавтра из походки наземных птиц

Ученые смогли узнать об основах биомеханики тираннозавра благодаря изучению походки множества наземных птиц. Об этом написано в статье для PLoS ONE.

Международная группа специалистов из Великобритании, США, Португалии и Австралии исследовала механизм передвижения двенадцати видов ходячих птиц весом от 45 до 80 килограммов. Используя полученные данные, биологи во главе с Питером Бишопом разработали статистическую модель для двуногих динозавров-хищников.

В процессе моделирования исследователи учитывали скорость бега, размер животных, длину шага и, в особенности, силе отталкивания от поверхности при среднем шаге. Всего таких факторов 26. Выяснилось, что для всех проанализированных видов увеличение скорости сопровождается постепенным увеличением силы толчков. Из-за этого шаг и бег птицы можно различить по смещению центра тяжести при учете веса. Модель получила название Biomechanically informative regression-derived statistical. Авторы утверждают, что она может на 80% определить траекторию перемещения объекта и на 70% силу его отталкивания от земли.

Специалисты считают, что BIRDS можно с не меньшим успехом применять для расчетов относительно динозавра. Так у 8-тонного тираннозавр с шагом в 3,1 метра при беге со скоростью 5 м\с одна нога будет всегда соприкасаться с поверхностью. Обе конечности будут упираться в землю на 0,43 секунды. В это же время биологи отмечают, что использовать BIRDS аккуратно, потому что центр тяжести динозавров несколько смещен, по сравнению с птичьим.