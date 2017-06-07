Ученые: УЗИ во время беременности влияет на развитие аутизма у ребенка

Благодаря своему недавнему исследованию ученые из США выяснили, что процедура УЗИ во время беременности может влиять на развитие аутизма у ребенка. Так, опасность кроется в глубоком проникновении ультразвука.

Ученые из Бостонского университета (штат Массачусетс, США) поделились результатами своих последних исследований в области факторов, которые могут влиять на развитие аутизма у ребенка в утробе матери. Их статья была опубликована в научном издании JAMA Pediatrics. Она рассказывает об эксперименте, который провели ученые, о том, какие выводы они сделали после этого.

Так, ученые исследовали медицинские данные более чем 400 детей, четверть из которых родились с аутизмом. Оказалось, что именно эти дети подвергались более глубокому воздействию утразвука на разных этапах беременности. Остальные же дети, будучи в утробе, как и все проходили УЗИ, однако не получали такого воздействия.

Получив такие данные, ученые связали развитие заболеваний аутического спектра именно с воздействием глубокого ультразвука. Они продолжат изучение в этой сфере.