Ученые рассказали, какая смерть ждет первого человека на Марсе

Российские ученые пришли к выводу, что доставить человека на Марс не составит большого труда, гораздо труднее будет уберечь его от смерти на Красной планете. По словам исследователей, если кто-то и долетит до Марса, то он погибнет от видов радиации, которые до сих пор не были изучены.

Как считают сотрудники РАН, нынешний уровень развития современных технологий позволит без труда доставить людей на Марс. По их словам, для этого достаточно запустить несколько раз "Протон", прикрепить к нему "паровоз" и, возможно, он кого-то и доставит на Красную планету. Вопрос заключается в том, сможет ли человек выжить на планете, несмотря на все приложенные способы защиты от неизученных видов радиации.

Как рассказали специалисты, во время полета человек сталкивается с высокоэнергетическими космическими лучами, которые пролетают насквозь. Если у него установлена какая-то определенная защита, то данные лучи могут распадаться на своеобразный "ливень" и прошивать человека насквозь. По словам исследователей, урон от такого ливня гораздо выше, чем от обычной радиации.