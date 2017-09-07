В Швеции разрабатывают технологию для общения с умершими

В Швеции программисты начали работать над созданием технологии, которая позволит «общаться» с умершими. Искусственный интеллект сможет отвечать на вопросы собеседника голосом его умершего родственника.

Как сообщается, ученые из Швеции уже разработали специальную речевую программу, отвечающую на вопросы об организации похорон. Новое изобретение подтолкнуло программистов на мысль о том, что можно создать «электронную копию человека», которая будет говорить голосом покойного человека и отвечать на простые бытовые вопросы собеседника.

На данный момент ученые занялись поиском 10 добровольцев, которые согласятся на оцифровку голоса. Разработчики уже уточнили, что «копии человека» не смогут отвечать на вопросы о новых событиях и происшествиях, так как база данных такой технологии обновляться не будет.

Ученые также сообщили, что сейчас не ставят цель полностью перенести сознание в электронную базу, но в скором времени это направление также получит развитие. В будущем специалисты намереваются работать над созданием робота, который будет копировать внешний вид человека.