Илон Маск выловит из океана деталь Falcon 9

Глава SpaceX Илон Маск решил отыскать в глубинах океана деталь Falcon 9. На поиски обтекателя он отправит «Мистера Стивена».

Всемирно известный изобретатель Илон Маск опубликовал в своём микроблоге фотографию корабля и рассказал, что поручил команде отыскать в океане «обтекатель» Falcon 9. Отправится ли в морское путешествие сам Маск пока неизвестно.

Корабль «Мистер Стивен», отправленный на поиски, похож на яхту с большой сетью. Вероятно, именно в эту сеть должна будет попасть деталь. Когда «обтекатель» войдёт в атмосферу Земли, его скорость превысит скорость звука в 8 раз. Но деталь спроектирована так, чтобы не разбиться об воду. Как и всегда, многие пользователи интернета скептически отнеслись к идее Илона Маска выловить деталь из океана. Между тем, цель изобретателя — не только найти и сохранить деталь, но и использовать ещё раз. То есть снова отправить в космос.