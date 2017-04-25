Ученые раскрыли тайну "черепов пришельцев" у древних инков

Американские ученые смогли выяснить, почему у древних инков наблюдались преимущественно вытянутые деформированные черепа. Предполагается, что инки осознанно выбирали для своих детей "черепа пришельцев", чтобы повысить или же закрепить их социальный статус.

Как рассказали ученые из Корнеллского университета, древние инки намеренно меняли своим детям черепную коробку специальным способом так, что они становились вытянутыми, как у пришельцев. Это помогало повысить или закрепить соцстатус человека с подобным черепом. По словам специалистов, среди древних инков особи женского пола с вытянутыми черепами пользовались особым статусом, они редко страдали и умирали от насильственной смерти, а также питались довольно хорошей пищей.

Считается, что "череп пришельцев" сыграл немалую роль в начале зарождения системы социального неравенства между людьми. Также ученые считают, что индейцы долины Колка специально выбирали вытянутую форму черепа, так как считали, что они "дети вулкана". В связи с этим исследователи полагают, что "черепа пришельцев" могут носить и религиозный подтекст.