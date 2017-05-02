Учёные назвали ТОП-5 симптомов сердечного приступа у женщин

Учёные из North Suburban Medical Center заявили, что некоторые женщины ощущают сердечный приступ по-другому. У них симптомами заболевания могут быть сильная усталость, изжога, боль в области шеи или челюсти, тошнота и рвота, а также прерывистое дыхание.

Исследование было сделано в рамках «сердечного месяца», которым в США является февраль. Ведущий автор работы, кардиолог Рейнария Питтс, отметила, что многие её пациентки не сразу понимали, что с ними происходит, не обращаясь из-за этого в больницу. Например, одна женщина сходила в поход, и у неё стала болеть шея, а на следующий день она не смогла ничего съесть. Больная считала причиной этого то, что она носила тяжёлую сумку, а потом отравилась чем-то некачественным.

Только через сутки, когда сильно начало колоть в груди, она обратилась к кардиологу, которая и определила наличие сердечного приступа. Врачи отмечают, что в случае малейшего подозрения лучше сразу идти в клинику, поскольку потом могут быть серьёзные осложнения, как сообщает «Версия.Инфо».