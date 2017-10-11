Канадское правительство держит учёных в «наморднике»

Канадские исследователи объявили, что правительство страны «надело на них намордник». Учёным запрещено свободно общаться с прессой.

53% исследователей из Канады пожаловалось на ограничение свободы слова. Дело в том, что учёные в этой стране не могут общаться со средствами массовой информации, не получив на это специальное разрешение от администрации университета. Они не могут свободно давать интервью и публиковать информацию о своих достижениях. Власти Канады заявили, что обязательно решат эту проблему и утвердят специальный закон о свободе слова учёных.

Дело в том, что официально канадским учёным не запрещено общаться с прессой и публиковать какие угодно результаты своих исследований. Но за многие годы сложилась практика, когда, прежде чем общаться с прессой, исследователь должен проконсультироваться с управленцами из университета и получить их одобрение. Закон о свободе слова должен прекратить этот обычай и наконец «снять намордник» с исследователей.