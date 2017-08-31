Ученые нашли способ омоложения мозга кровью молодых животных‍

Ученые из университета штата Калифорния изобрели способ омолодить старый мозг. Шокирующих результатов экспертам удалось добиться посредством переливания крови молодых животных.

Современная наука не стоит на месте, и совсем скоро ученые все-таки разгадают тайну вечной жизни, в случае, если им удастся омолодить мозг. В данном случае американские ученые, по старинке, ставили эксперименты на мышах, однако широко известно, что принципы функционирования систем органов у этих млекопитающих и людей весьма схожи.

Таким образом, ученым удалось установить, что подопытное животное буквальным образом омолаживается, стоит ему перелить кровь молодой особи. В мозгу тотчас же активируется фермент под названием ТЕТ 2, который и формирует белок, способствующий омолаживанию мозга, а значит, в целом организма.

Ученые планируют в дальнейшем провести несколько научных экспериментов над людьми, и если ожидания оправдают себя, это откроет множество новых возможностей для медицины.