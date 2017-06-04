Ученые назвали опасным для здоровья запойный просмотр сериалов даже для спортсменов

Ученые из США рассказали о выводах, которые они сделали после исследования состояния здоровья людей, предающихся запойному просмотру сериалов. По их словам, это может вызвать образование тромбов не только у тех, кто ведет пассивный образ жизни, но даже и у спортсменов.

Издание Deadline сообщает об исследованиях ученых из США, которые трудятся при университете в Миннесоте. Они пытались выяснить, влияет ли долгое сидение в одном положении на развитие серьезных заболеваний. В целом, исследование было направлено на тех, кто подвержен запойному просмотру сериалов. Известно, что, когда человек долго сидит в одном положении, у него нарушается кровообращение. Поначалу кровь начинает просто сгущаться. Это влияет на состояние здоровья, однако более пагубна вторая стадия тромбоэмболизма. В ходе нее сгустки начинают перемещаться по венам и, когда доходят до легких, вызывают тяжелейшие последствия.

Исходя из этой информации, а также данных, полученных в ходе исследования состояния здоровья группы респондентов, ученые пришли к выводу, что запойный просмотр сериалов или просто телевизора опасен для здоровья. В группе риска даже те, кто регулярно занимается спортом.