Учёные: Чтобы заставить свою вторую половинку похудеть, нужно самостоятельно сесть на диету

Специалисты из Коннектикутского университета в Мансфилде заявили, что для того, чтобы заставить свою вторую половинку похудеть, нужно самостоятельно сесть на диету. Учёные отметили, что люди, пребывая в отношениях, зависят друг от друга в том числе и в плане набора веса.

Исследователи обнаружили, что если один участник пары начинает постепенно страдать ожирением, то с 37-процентной вероятностью второй невольно последует его примеру, и наоборот. Специалисты назвали это «эффектом пульсации» в связи с особым воздействием на психику партнёра. Эксперты отмечают, что не имеет значения, просто живут люди вместе или пребывают в официальном браке.

Кроме того, на «совместное похудение» не оказывает никакого влияния то, разнополые пары или однополые. Исследования подтвердили, что так или иначе если один что-то делает для сброса веса, то постепенно таким же займётся и второй. Пока работа продолжается, поскольку специалисты хотят проверить, влияет ли на такой психологический механизм раса, а также принадлежность к той или иной этнической группе, как сообщает «Версия.Инфо».