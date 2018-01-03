Ученые рассказали о простом способе, как понравиться мужчине

Ученые из Австралии, изучающие отношения полов, рассказали о простом способе, как сделать так, чтобы понравится мужчине. По их словам, женщинам следует знакомиться с противоположным полом не в одиночку, но приводить с собой друзей. Свои выводы специалисты подкрепляют экспериментом.

Стало ясно, какой женщинам следует использовать способ, чтобы добиться взаимности от мужчин, которые им нравятся. Об этом рассказали ученые из Австралии, которые накануне провели интересный эксперимент. Именно на нем зиждется их теория о том, что знакомиться с противоположным полом следует не в одиночку, а с друзьями.

Так, специалисты рассказали, что провели эксперимент, в ходе которого давали мужчинам оценивать фотографии, на которых были запечатлены женщины. На одних фото был запечатлен лишь один человек, на других – группа. Как оказалось, больше мужчинам нравились групповые фото.

Ученым несложно было объяснить, почему происходит именно так. Они назвали это «эффектом чирлидерш». Так, когда человек смотрит на групповое фото, он не замечает мелкие недостатки отдельных людей, а фокусируется на общей картинке.

Ранее сообщались выводы ученых о том, почему мужчины жаждут секса больше, чем женщины.