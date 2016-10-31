Ученые: Мертвые тела могут вернуться к жизни в состоянии зомби

Ученые в ходе проведенного исследования смогли придти к выводу, что мертвые тела имеют возможность вернуться к жизни в необычном состоянии, которое больше напоминает зомби. Как сообщают эксперты, это связано с тем, что гены могут продолжать выполнять свои функции даже после смерти.

В ходе проведенного исследования группа международных ученых выяснила, что гены человека могут продолжать функционировать даже после его смерти, в связи с чем клетки могут совершить попытку восстановления. По словам исследователей, если у клеток получится восстановиться, то мертвое тело сможет вернуться к жизни в довольно необычном состоянии, точнее, человек, восставший из могилы, будет похож на зомби.

Как рассказали ученые, внутри клеток человеческих тел жизнь кипит под мощным влиянием генов, а этот процесс контролируется целым рядом внутренних и внешних факторов. Исследователи отмечают, что посмертные образцы могут предоставить более важную информацию о внутренней работе организма, а также ответить на вопрос, действительно ли эти образцы представляют то, что происходит с человеческим организмом во время жизни.