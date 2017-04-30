Ученые открывают правду: Витамины не несут пользы организму человека

Ученые из США, которые трудятся при Гарвардском университете (штат Массачусетс), пришли к выводу, что человек не получает пользы от приема дополнительных витаминов. Согласно их исследованиям, они, по большей части, просто не усваиваются в организме.

Ученые из Соединенных Штатов провели исследование, целью которого было выяснить, идут ли на пользу людям витамины, которые они принимают в качестве добавок. Эти выводы действительно своевременны, так как по статистике люди в целом тратят большие деньги на то, чтобы регулярно принимать витамины. Особенно такая тенденция развита в Америке. Тем не менее, специалисты говорят, что большинство таких людей тратят деньги на ветер и не получат эффекта, который, возможно, ожидают получить.

Согласно информации, которую предоставляют исследователи, людям полезны те витамины, которые находятся в натуральных продуктах. Причина этого кроется в том, что в них полезные вещества находятся именно в том составе, в котором человек может их усваивать. В отдельности же какие-то из них просто не имеет смысла принимать.

Есть случаи, когда прием витаминов необходим. Например, если женщина забеременела, то ей будет полезно принимать фолиевую кислоту. Таким образом можно предотвратить нежелательные дефекты плода. Есть и другие случаи, когда прием отдельных витаминов необходим, однако их крайне мало.