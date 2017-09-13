В NASA начали подготовку к полетам на Марс и Луну

В NASA готовятся к новым экспедициям на Марс и Луну, в 2020 году ученые намерены создать на спутнике Земли станцию для упрощения полетов. На Марсе же астронавты планируют высадить новый марсоход, который покажет возможность транспортировки на Землю грунта с Красной планеты.

На Национальном космическом совете глава NASA Роберт Лайтфут сообщил о том, что в США планируют удержать за собой статус лидера в области изучения Марса и всей Солнечной системы. Агентство уже начало вести подготовку к полетам на Луну.

Там ученые намереваются создать станцию, которая сделает полеты с Земли на Луну и обратно более упрощенными. Такая экспедиция может начаться уже в 2020 году. Новая станция поможет развивать изучение Луны и приблизиться к Марсу.

Также специалисты NASA не оставляют попыток приблизить момент колонизации Марса. Через два года на Красную планету запустят марсоход. Новое устройство покажет, возможна ли транспортировка грунта с Марса на Землю.