Ученые создали модель моргающего глаза из человеческих клеток

Ученые из штата Пенсильвания (США) сумели собрать модель моргающего глаза из человеческих клеток. Пока что она состоит лишь из поверхности глазного яблока и века из гидрогеля, однако его продолжают дорабатывать.

Западные СМИ сообщают о новом достижении ученых, которые трудятся при университете в Пенсильвании. Информация была получена на основе выступления их биоинженера Дэна Ху, под руководством которого создавалась модель моргающего глаза, на конференции ассоциации содействия развитию науки, которая проходит в США каждый год.

Так, ученым удалось воссоздать ту часть глаза, которая конъюнктивы, а также клеток эндотелия роговицы. Все эти клетки собрали в таком положении, в котором они и должны располагаться в настоящем человеческом глазу. Их разместили на специальной платформе, а сверху к ней прикрепили гелевое веко, которое может моргать, и тем самым смазывает глаз слезной жидкостью.

Ученые надеются, что их изобретение можно будет использовать в медицине для того, чтобы тестировать на модели глаза различные препараты от заболеваний, связанных с сухостью, и других.