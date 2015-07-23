Ученые: Земля замедлит вращение и упадет в центр Солнца

Ученые из Пущинской Радиоастрономической Обсерватории рассказали, что ожидает Землю и Солнце через 5 миллиардов лет. Так планета может замедлять свое вращение и упасть в центр звезды, которая, в свою очередь, начнет уменьшаться и стремительно остывать.

Как сообщают ученые, за 5 миллиардов лет Солнце может полностью сжечь весь запас водорода вокруг себя. После этого звезда начнет расширяться и приблизится к орбите Земли. Это станет причиной космического терния, в результате чего планета упадет-отправится в центр Солнца.

В момент, когда у Солнца не останется водорода, звезда начнет превращаться в красного гиганта. Оно будет большим, но холодным. Именно рост Солнца и станет причиной столкновения с Землей. Однако, когда гелий звезды выгорит, гигантское светило начнет уменьшаться и по своим размерам станет походить на Землю.

Данное предположение, отметили ученые, может быть правдой. Однако, с большей вероятностью Земля попросту не «доживет» до такого события. Во время того, как Солнце будет становиться красным гигантом, все вокруг звезды и на Земле сгорит.