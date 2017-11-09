Ученые выяснили, как употребление алкоголя влияет на развитие слабоумия. Они исследовали медицинские карты более чем 57 тысяч людей, страдающих приобретенным слабоумием, и оказалось, что у 56,5% из них ранее были проблемы с алкоголем.

Научное издание The Lancet Public Health недавно опубликовало статью, которая содержит выводы группы ученых из Канады и Франции из исследования, которое проводилось с целью выяснить, как употребление алкоголя влияет на развитие слабоумия. Для этого им потребовалось провести изучение данных о медицинском состоянии более чем 57 тысяч человек, которые в настоящее время страдают от приобретенного слабоумия. В ходе такого исследования ученые обращали внимание на то, были ли у человека ранее проблемы с употреблением спиртных напитков. Оказалось, что больше половины из них имели такую проблемы.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что существует прямая связь между употреблением алкоголя и приобретением такого психического заболевания как деменция. Они подчеркивают, что от него не застрахован никто – ни мужчины, ни женщины.