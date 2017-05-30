Ученые запечатлели процесс рождения ушастого осьминога
Учёные зафиксировали процесс рождения ушастого осьминога. Для реализации этого научным специалистам пришлось приложить определенные усилия.
Несмотря на то, что ушастые осьминоги обитают на достаточно большой глубине, ученые все-таки смогли зафиксировать процесс появления на свет их отпрыска. Что касается самого вида этих осьминогов, то наука еще не досконально выучила их поведение и характеристики, однако некоторые предположения биологи все-таки выдвигали.
Так, если ранее специалисты были уверены, что характерные наросты на голове у осьминогов, напоминающие уши, образуются уже в зрелом возрасте, то благодаря проведенным недавно исследованиям, удалось установить обратное. Маленьких осьминог родился уже с этими "ушками", которые, согласно версиям ученых, служат ему в качестве плавников для облегчения передвижения в пространстве.
Известно также, что ушастых осьминогов называют "Дамбо", их характерной чертой является то, что они не заботятся о своих детях, потому маленьким представителям данного класса приходится выживать самостоятельно.