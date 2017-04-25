Ученые: стали известны гены "одомашнивания" современного человека

Ученые из Университета Барселоны провели ряд исследований, результаты которые действительно способны насторожить. Современный человек перенял у некоторых животных гены, что стало причиной "одомашнивания".

Испанские ученые отмечают, что современный человек стал очень отличным от своих древних родственников. В настоящем времени зачастую встречаются признаки такого себе "одомашливания" человека, когда он стремится скорее оказаться дома, в привычной для себя обстановке и никуда не выходить.

После проведенных экспериментов, ученые определили, что причиной этому стал процесс приручения определенных животных, в частности диких лошадей, некоторые виды которых в процессе эволюции "одомашнились".

Сам ген "одомашнивания", по версии ученых, заключается в покороности и изящности черт. Некоторые эксперты связывают этот процесс с духовным ростом человека и религиозности.