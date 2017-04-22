Ученые сравнили эффективность безуглеводной и безжировой диет

Ученые из Стэнфордского университета проверили, насколько эффективны диеты для похудения, которые предусматривают или снижение углеводов, или снижение жиров. За год участники эксперимента продемонстрировали, что результат от обеих диет практически одинаковый.

Как оказалось, модные ныне диета, в которой в рационе снижается количество углеводов, не сильно по своей эффективности отличается от безжировой диеты. Если первый вариант диеты включает в себя высокое потребление жиров, то второй – снижение. Однако, результаты от обеих диет сильно отличаться не будут.

В течении года 609 человек, страдающих от лишнего веса, проверяли на себе диеты. Одной части дали предписания и рекомендации по рациону с низким содержанием углеводов. Второй же части участников эксперимента нужно было считать в рационе жиры.

В итоге, результаты были почти одинаковыми. Большинство потеряло по 4-5 килограмм. В редких случаях некоторым удалось сбросить до 27 килограмм, а кому-то набрать еще 9 лишних.

Как указали ученые, чаще всего нет разницы, как человек контролирует свое питание. Основной принцип – это подсчет калорий, отказ от переедания и снижение мучной и «вредной» пищи. Одинаково-идеальной и эффективной диеты для все нет, но каждый, говорят ученые, может проконсультироваться со специалистами и определить для себя идеальный вариант рациона.