Ученые: генетически модифицированная кукуруза полезна для здоровья

Генетически модифицированная кукуруза оказалась полезной из-за низкого уровня подверженности микотоксинам. Об этом авторитетно заявляют итальянские ученые после 20 лет исследований.

Несмотря на то, что сейчас практически на всех продуктах питания указывается "без ГМО", ученым из Италии удалось доказать, что "не так страшен черт, как его рисуют". В частности, отнюдь не все виды сельскохозяйственных культур, подверженные генным изменениям, является вредной для здоровья.

Таким образом, спустя 20 лет научных наблюдений и исследований, удалось установить, что генетически модифицированная кукуруза значительно полезнее, нежели натуральная. К подобным выводам ученые пришли после изучения более 6 тысяч научных работ, в которых были собраны результаты наблюдений за развитием кукурузы с ГМО и обычной.

Как оказалось, генетически модифицированная кукуруза практически не подвержена плесневым грибам, разносчиком которых являются насекомые-паразиты, в то время, как употребляя натуральную кукурузу опасность отравиться ими возрастает в геометрической прогрессии. Кукуруза с ГМО устойчива к микотоксинам, а также способна давать значительно более внушительные урожаи, примерно на 5-25%.

Ученые подчеркивают, что микотоксины способны вызвать рак и заболевания почек, тогда как генетически модифицированная кукуруза совершенно безопасна.