Уфологи: в Пентагоне хранится уникальный фрагмент НЛО

Уфологи из США заявили, что в хранилище Пентагона уже длительное время хранится уникальный фрагмент НЛО, сделанный из металла, который неизвестен ученым. Информацию подтвердил экс-сотрудник NASA Джеймс Оберг, который сообщил, что Минобороны США на хранение объекта выделяет крупные суммы.

По словам уфологов, Пентагон и другие ведомства подобного масштаба активно работают над тем, чтобы человечество не узнало о существовании пришельцев. В NASA, по мнению таких экспертов, скрывают снимки НЛО и не комментируют странные события. Другие же просто игнорируют интерес к пришельцам, стараясь не акцентировать на нем внимания.

В Сети американские уфологи заявили, что Пентагон хранит уникальный объект – обломок корабля пришельцев. Он, по мнению экспертов, хранится там уже давно. По слова экспертов, обломок был получен еще в 1947 году, когда на юго-западе американского города Розуэл произошел взрыв НЛО.

Уфологи сообщают, что обломок представляет собой образец металла, состав которого ученым не известен. Также эту информацию подтвердил Джеймс Оберг, который утверждает, что работал в NASA.

По словам Оберга, руководство Пентагона заинтересовано в том, чтобы об обломке никто не узнал. На его хранение, уверяет он, в Минобороны США выделяют массу денег.